Такую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для OBOZ.UA.

Будет ли потепление в Украине?

Она объяснила, что сейчас погоду определяет мощное поле высокого атмосферного давления, которое блокирует поступление теплого воздуха и не позволяет существенно повысить температуру.

По словам синоптика, атмосфера над Украиной находится под влиянием холодного антициклона с северо-востока. Это обеспечивает сухую погоду без значительных осадков и удерживает морозы.

Каких-то изменений в течение второй декады января, то есть до 20-х чисел, и даже в начале третьей декады пока нет,

– объяснила Наталья Птуха.

Представительница Укргидрометцентра добавляет, что хотя в западных областях есть небольшие колебания температуры, все же будет преобладать холод, особенно на севере, в центре и на востоке.

Поэтому, как объясняет синоптик, несмотря на потепление в соседних странах, в Украине резкого перехода на более теплую погоду пока ждать не стоит, холодный антициклон будет доминировать и в дальнейшем.

Как долго будут морозы?