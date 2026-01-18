Таку інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для OBOZ.UA.
Чи буде потепління в Україні?
Вона пояснила, що зараз погоду визначає потужне поле високого атмосферного тиску, яке блокує надходження теплішого повітря і не дозволяє суттєво підвищити температуру.
За словами синоптикині, атмосфера над Україною перебуває під впливом холодного антициклону з північного сходу. Це забезпечує суху погоду без значних опадів й утримує морози.
Якихось змін упродовж другої декади січня, тобто до 20-х чисел, і навіть на початку третьої декади поки що немає,
– пояснила Наталія Птуха.
Представниця Укргідрометцентру додає, що хоча в західних областях є невеликі коливання температури, все ж переважатиме холод, особливо на півночі, у центрі та на сході.
Тож, як пояснює синоптикиня, попри потепління в сусідніх країнах, в Україні різкого переходу на теплішу погоду поки чекати не варто, холодний антициклон домінуватиме й надалі.
Як довго будуть морози?
Синоптикиня Світлана Дриганюк повідомляла, що погода в Україні ще щонайменше у найближчі два тижні так і залишатиметься морозною, відчутного потепління поки не буде.
Водночас зниження температури до 30 градусів морозу наразі не передбачається, пояснювали синоптики раніше. Але низькі показники ще затримаються в Україні.