Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает РБК-Украина.
Ожидается ли потепление в ближайшее время?
По словам Натальи Птухи в ближайшее время температура воздуха будет расти. Так в течение выходных и в начале недели в Украине будет разная погода, ведь атмосферное давление будет колебаться, а теплый воздух будет поступать из Черного моря.
Ветер будет дуть сначала с востока, а затем – с юго-востока. Многие области накроет влажный умеренно теплый воздух.
Однако больше всего его влияние будет ощущаться уже 26 января, в понедельник,
– отметила синоптик.
Как изменится погода?
На днях погода будет оставаться морозной. На территории Украины будет происходить частичное ослабление морозов на несколько градусов, однако резкого потепления не прогнозируют.
Сначала повышение температуры, которое начнется 24 – 25 января, охватит южные и западные области. На севере и северо-востоке еще будут удерживаться ночные морозы до -19 градусов.
Следующая неделя принесет потепление и в Киев, но эксперты говорят, что это существенно не повлияет на проблемы с отключениями света.