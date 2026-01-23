Как потепление может повлиять на ситуацию с обесточиванием?

Фактор изменения температуры не является главным для улучшения ситуации с отключениями, ведь ключевая проблема заключается в зависимости столицы от внешнего электроснабжения, подвергается вражеским атакам. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

Смотрите также Подстанции АЭС Украины под угрозой обстрела: что спасет от блэкаута в случае остановки реакторов

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Изменение температуры влияет определенным образом влияет на потребление: оно уменьшается, когда повышается температура. Повышение температуры на каждые 5 градусов может уменьшать потребление на один гигаватт. Это положительно. Но сказать, что что-то радикально изменится, пока я не могу, потому что под постоянным огневым контролем России находятся наши ключевые подстанции по выдаче мощности атомных блоков.

Как рассказал эксперт, сейчас АЭС генерируют 60% электроэнергии в Украине. Столица же самостоятельно обеспечивала только часть своих потребностей, поэтому вследствие обстрелов эта возможность дополнительно уменьшилась.

У нас не так и много в Киеве было энергогенерации. Киев сам себя обеспечивал генерацией только на 25%. Сейчас где-то на 10, возможно. Но все равно львиная доля – это была зависимость от внешних поставок,

– говорит Владимир Омельченко.

Заметьте! По прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киев идет потепление. Синоптики ожидают, что 27 января в столице температура вырастет до 0 – +2°C.

Как пишет "Телеграф" со ссылкой на слова директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, потепление в Украине несколько облегчит ситуацию с отключениями света, однако не приведет к мгновенному улучшению. По приблизительной оценке эксперта, оно может добавить полтора-два часа со светом в сутки.

Какова ситуация в Киеве с отключениями света и отоплением?