Как потепление может повлиять на ситуацию с обесточиванием?
Фактор изменения температуры не является главным для улучшения ситуации с отключениями, ведь ключевая проблема заключается в зависимости столицы от внешнего электроснабжения, подвергается вражеским атакам. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.
Изменение температуры влияет определенным образом влияет на потребление: оно уменьшается, когда повышается температура. Повышение температуры на каждые 5 градусов может уменьшать потребление на один гигаватт. Это положительно. Но сказать, что что-то радикально изменится, пока я не могу, потому что под постоянным огневым контролем России находятся наши ключевые подстанции по выдаче мощности атомных блоков.
Как рассказал эксперт, сейчас АЭС генерируют 60% электроэнергии в Украине. Столица же самостоятельно обеспечивала только часть своих потребностей, поэтому вследствие обстрелов эта возможность дополнительно уменьшилась.
У нас не так и много в Киеве было энергогенерации. Киев сам себя обеспечивал генерацией только на 25%. Сейчас где-то на 10, возможно. Но все равно львиная доля – это была зависимость от внешних поставок,
– говорит Владимир Омельченко.
Заметьте! По прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киев идет потепление. Синоптики ожидают, что 27 января в столице температура вырастет до 0 – +2°C.
Как пишет "Телеграф" со ссылкой на слова директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, потепление в Украине несколько облегчит ситуацию с отключениями света, однако не приведет к мгновенному улучшению. По приблизительной оценке эксперта, оно может добавить полтора-два часа со светом в сутки.
Какова ситуация в Киеве с отключениями света и отоплением?
- По итогам двух атак на критическую инфраструктуру столицы без отопления остались тысячи многоквартирных домов. В результате обстрела Киева 9 января прекратили подавать тепло в 6 тысяч многоэтажек. Впоследствии, когда большинству домов отопление вернули, Россия повторно нанесла удар 20 января. В результате него 5,6 тысячи многоквартирных домов остались без тепла.
- По состоянию на утро 23 января без теплоснабжения находятся 1 940 многоэтажек. Как сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, большинство домов расположены на левом берегу города, в Печерском районе, а часть – в Голосеевском и Соломенском районах. Работы по восстановлению подачи тепла продолжаются. За ночь отопление вернули в более 650 домов.
- В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, а почасовые графики не действуют.