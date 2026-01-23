В частности, применять новые энергетические объекты. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, отметив, что в противном случае ситуация с отключениями пока не изменится.
Как увеличить количество света?
Эксперт по энергетике объяснил, что Украине уже недостаточно распределять то, что у нас есть, ведь мощностей после каждой атаки становится все меньше.
Единственным способом, который может уменьшить продолжительность отключений является стимулирование, создания и ввода в эксплуатацию новых энергетических учреждений. По-другому никак,
– подчеркнул он.
Рябцев отметил, что если не вводить дополнительные мощности к ним, которые сейчас на восстановлении или ремонте, то ситуация не изменится к лучшему. Правительство должно стимулировать субъекты хозяйствования, чтобы те устанавливали установки и присоединяли их к объединенной энергосистеме.
Заметьте! Рябцев также отметил, что для уменьшения количества отключений света требуется наличие у Сил обороны Украины достаточного количества средств для противодействия российским обстрелам.
Какие отключения света сейчас есть в Украине?
- Сегодня в некоторых регионах введены аварийные отключения электроэнергии. Говорится о Сумской и Киевской области.
- В Кривом Роге враг атаковал объекты критической и энергетической инфраструктуры. Поэтому там введены экстренные отключения.
- В большинстве областей действуют почасовые графики отключения, но самой сложной ситуация с энергетикой остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.