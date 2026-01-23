Зокрема, застосовувати нові енергетичні об'єкти. Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев, зауваживши, що в іншому випадку ситуація з відключеннями наразі не зміниться.

Як збільшити кількість світла?

Експерт з енергетики пояснив, що Україні вже недостатньо розподіляти те, що в нас є, адже потужностей після кожної атаки стає все менше.

Єдиним способом, який може зменшити тривалість вимкнень є стимулювання, створення та введення в експлуатацію нових енергетичних установ. По-іншому ніяк,

– наголосив він.

Рябцев зазначив, що якщо не вводити додаткові потужності до них, які зараз на відновленні або ремонті, то ситуація не зміниться на краще. Уряд повинен стимулювати суб'єкти господарювання, щоб ті встановлювали установки та приєднували їх до об'єднаної енергосистеми.

Зауважте! Рябцев також зазначив, що для зменшення кількості відключень світла потрібна наявність у Сил оборони України достатньої кількості засобів для протидії російським обстрілам.

Які відключення світла зараз є в Україні?