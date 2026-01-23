Про це 24 Каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв, зазначивши, що станом на ранок відомо про понад 10 постраждалих, зокрема дітей. Росія також пошкодила критичну інфраструктуру, тому в місті ввели екстрені відключення.

Які наслідки страшної атаки по Кривому Рогу?

Кореспондент зазначив, що сьогоднішня атака, тривалістю 25 годин, – це сумний рекорд для Кривого Рогу.

Внаслідок ракетного удару по одному з районів Кривого Рогу постраждало 13 людей, 4 з них – діти. Наймолодшим – 1,5 та 2 роки, це хлопчики. Троє дітей перебувають у лікарні в стані середньої важкості під наглядом медиків. лікарі роблять усе можливо для стабілізації стану дітей.

"Шахедами" ворог атакував об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Через це в місті спостерігались, крім вже звичних аварійних, екстерні відключення світла для тисячі мешканців. Як наслідок, теплоенергетики були змушені зменшити температуру теплоносія до мінімуму.

Зауважте! У Кривому Розі працюють штаби допомоги людям, чиї квартири та будинки постраждали від російської атаки. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали та написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

Також в Кривому Розі зменшили тиск водопостачання в міських комунікаціях. Де є можливість, там комунальники перевели роботу електроживлення на потужні промислові генератори. Однак очевидно, що вони не замінять централізоване електропостачання.

Станом на ранок близько 3 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Аварійні бригади працюють, щоб усунути наслідки та повернути нормальне забезпечення життя людей,

– наголосив кореспондент.

Він додав, що цієї ночі також була аварійна ситуація для шахтарів. У місті є залізорудні шахти на значній глибині, де працюють робітники. Їхній спуск та підйом відбувається на промислових ліфтах, які називаються кліті. Російська атака призвела до аварійного знеструмлення, через що шахтарів заблокувало.

Однак, на щастя, гірничо-воєнізований загін ДСНС без шкоди для здоров'я робітників зміг оперативно підняти їх на поверхню. Такі ситуації трапляються не вперше, тому механізм порятунку вже відпрацьований.

Останні атаки на Україну: деталі