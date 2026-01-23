Відповідні рекомендації МВС опублікувало в четвер, 22 січня.

Читайте також "Україна матиме перевагу, якщо витримає цю зиму": військовий експерт пояснив прогноз Келлога

Що варто зробити кожному?

У МВС радять створити домашній запас на 3 – 5 днів, який включає:

питну та технічну воду;

продукти тривалого зберігання;

необхідні медикаменти.

Окрім цього, варто забезпечити запас корму для домашніх улюбленців.

Особливу увагу слід приділити валізі першої необхідності, у якій мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та необхідна кількість готівки.

Міністерство також радить перевірити рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального.

Будьте готові до посилених заходів безпеки: слідкуйте за повідомленнями влади, подбайте про безпеку дітей і обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби,

– йдеться в дописі.

У разі перебоїв із тепло- та енергопостачанням у МВС рекомендують не намагатися обігріти всю квартиру, а перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті. Також радять одягатися багатошарово та підтримувати легку фізичну активність.

Якщо мобільник зв'язок відсутній, МВС закликало підключатися до Wi-Fi та звертатися до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.

Рекомендації для українців / Фото: МВС

Яка зараз ситуація в енергетиці?