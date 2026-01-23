Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, подчеркнув, что из-за недостаточной плотности активной защиты энергообъектов, недостаток противоракет произошло поражение большого количества ключевых точек энергетической системы.

Два условия для того, чтобы отключений стало меньше

Кризис в энергетике, который возник из-за российских ударов, сейчас пытаются преодолеть ремонтные бригады. Как пояснил Рябцев, ускорить процесс, как того хотят чиновники, – нереально. Ведь просто физически невозможно отремонтировать за несколько дней то, что требует проведения недельных работ.

Эксперт по энергетике отметил, что ему странно слышать о самом тяжелом дне от Шмыгаля, который за день до этого сказал, что будут возвращены стабилизационные графики несмотря на то, что энергокомпании утверждали, что оснований для такого оптимизма нет.

Сейчас, по его словам, ситуация сложная не только в столичном регионе, а в Днепре, Харькове, Одессе и области. Есть проблемы, которые сохраняются и на Полтавщине, Черниговщине, не говоря уже о Запорожье и Николаеве.

Однако положительные тенденции все же есть. Становится меньше незапитанных потребителей, в Киеве снова возвращают тепло. Активизировалась помощь энергетической системе от Европы, оборудование поступает оттуда довольно оперативно. Но для того, чтобы заменить то, что повреждено, нужно время,

– подчеркнул Рябцев.

Эксперт по энергетике отметил, что существуют два условия, при которых продолжительность отключений электроэнергии в дальнейшем будет меньше, чем сегодня. Первое условие – это наличие у Сил обороны Украины достаточного количества средств для противодействия тому, чем обстреливает Россия. Второе – постепенное введение в эксплуатацию как можно большего количества малых энергетических установок, присоединенных к объединенной энергетической системе Украины.

"То есть говорится о распределенной генерации, о которой так много все рассказывают, но ничего реального не делается. Потому что то, что присоединяется к сетям отдельных субъектов хозяйствования для их нужд, поддержания производственного процесса – это не является распределенной генерацией. Ею является лишь то, что присоединяется к системе распределения и далее к объединенной энергосистеме, повышая ее устойчивость", – объяснил Рябцев.

Как подытожил эксперт по энергетике, если озвученные им два условия будут выполняться до завершения войны, то мы можем ожидать менее длительные отключения света.

Где худшая ситуация со светом и какие шаги делает правительство?