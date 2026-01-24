Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog. Він прогнозує, що температура буде зростати, але поступово. На дорогах і тротуарах утримається ожеледиця.

Яка погода буде на вихідних?

Субота, 24 січня

На початку вихідних на Заході очікується невеликий сніг, трішки більшим та мокрим він буде в Карпатах та на Закарпатті, вдень разом зі снігом йтиме дощ. Може утворюватися також слабка ожеледь, а на дорогах ожеледиця. Вітер дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, на Закарпатті потоки будуть змінних напрямків, силою 3 – 8 метрів за секунду. Вночі прогнозують від 5 до 10 градусів морозу, а вдень буде -2...-7 градусів. На Закарпатті протягом доби стовпчики термометра показуватимуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У північних областях суттєвих опадів не прогнозується, невеликий сніг може випасти лише вранці та вдень. На дорогах буде ожеледиця. Нічна температура повітря впаде до 10 – 16 градусів морозу, а на півночі Чернігівської та Сумської областей може похолоднішати аж до -17...-22 градусів. У денні години повітря прогріється до 7 – 12 градусів з позначкою "мінус".

Центр країни у суботу, 24 січня, накриє невеликий сніг. Також утворюватиметься туман, паморозь та ожеледиця на дорогах. Вночі прогнозують від 6 до 11 градусів морозу, а вдень від -3 до -8 градусів.

У південній частині країни буде йти сніг і мокрий сніг. У Криму та Приазов'ї натомість очікується дощ. Місцями прогнозують ожеледь і туман, а також ожеледиця. Вночі температура сягатиме від 1 до 6 градусів морозу, а вдень потеплішає – буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Криму прогнозують "плюсову" температуру протягом дня – від 1 до 6 градусів тепла.

На Сході очікується сніг, вдень він може послабшати. На дорогах прогнозують ожеледицю. Нічна температура буде коливатися від -9 до -16 градусів, а вдень очікується від 4 до 9 градусів морозу.

Неділя, 25 січня

Нестійку погоду прогнозують на Заході. Там пройде сніг, який поступово перетвориться в дощ та мряку. Подекуди може бути туман та ожеледиця на дорогах. Уночі температура повітря сягатиме від 1 до 10 градусів морозу, а вдень прогнозують від -4 до +2 градусів.

У північних регіонах буде невеликий сніг та ожеледиця. В нічний час температура буде в межах 11 – 16 градусів морозу, а вдень очікується від 4 до 9 градусів морозу.

У центральній частині країни вночі опадів не буде, а вдень почнеться невеликий сніг. Місцями можлива слабка ожеледь та ожеледиця на дорогах. Нічної пори прогнозують від 6 до 12 градусів морозу. Вдень мороз послабшає до 1 – 6 градусів морозу.

На Півдні та в Криму опадів не буде вночі, а от вдень місцями може йти невеликий дощ чи мряка. Часом утворюватиметься туман. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень буде 0 – 6 градусів тепла.

У східних областях невеликий сніг пройде вночі, а вдень опадів не прогнозують. На дорогах утримається ожеледиця. Нічна температура прогнозується в межах 9 – 14 градусів морозу, а вдень буде від 4 до 9 градусів морозу.

