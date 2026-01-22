Про це повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. За його словами, панування морозного циклону на території України невдовзі завершується.

Коли припиняться морози й буде потепління?

За даними синоптика, вже у період з 22 по 25 січня до території України надходитимуть атлантичні повітряні маси, які принесуть незначні опади у вигляді снігу, коливання температури та атмосферного тиску.

Зокрема, згідно з оприлюдненою інформацією, температурний фон підвищиться в середньому на 5 – 7 градусів. Водночас Віталій Постригань попереджає, що на дорогах ще утворюватиметься ожеледиця.

За його словами, до кінця тижня температура повітря у нічні години, як очікується коливатиметься в межах від 5 до 10 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 6 градусів морозу.

Але, за попередніми розрахунками, на початку нового робочого тижня активізується циклонічна діяльність над Середземним морем. Це зумовить іншу погоду. Утім, деталі з цього приводу синоптики вкажуть пізніше.

До кінця січня тривалість світлового дня збільшиться у порівнянні з похмурим груднем на годину, буде ще світліше! Ще не перезимували, але аномально холодний і тривалий морозний період пройдено,

– резюмував він.

Що прогнозували раніше?