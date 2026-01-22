Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. По его словам, господство морозного циклона на территории Украины вскоре завершается.

Когда прекратятся морозы и будет потепление?

По данным синоптика, уже в период с 22 по 25 января на территорию Украины будут поступать атлантические воздушные массы, которые принесут незначительные осадки в виде снега, колебания температуры и атмосферного давления.

В частности, согласно обнародованной информации, температурный фон повысится в среднем на 5 – 7 градусов. В то же время Виталий Постригань предупреждает, что на дорогах еще будет образовываться гололедица.

По его словам, до конца недели температура воздуха в ночные часы, как ожидается будет колебаться в пределах от 5 до 10 градусов мороза, в течение дня столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов мороза.

Но, по предварительным расчетам, в начале новой рабочей недели активизируется циклоническая деятельность над Средиземным морем. Это обусловит другую погоду. Впрочем, детали по этому поводу синоптики укажут позже.

К концу января продолжительность светового дня увеличится по сравнению с пасмурным декабрем на час, будет еще светлее! Еще не перезимовали, но аномально холодный и длительный морозный период пройден,

– резюмировал он.

Что прогнозировали ранее?