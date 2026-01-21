Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью для NV.

Смотрите также Зимой воздух может быть загрязненным: синоптики объяснили причину

Когда потеплеет в Украине?

Наталья Птуха объяснила, что в ночь на 20 января температура воздуха ночью была в пределах от 9 до 17 градусов мороза, местами было до 20 градусов мороза. Но уже с пятницы, 23 января, холод частично ослабеет.

По ее словам, ожидается от 5 до 11 градусов мороза. В то же время текущие показатели от 4 до 11 градусов мороза изменятся, и составят от 1 до 7 градусов мороза. На Закарпатье, как и обычно, будет даже теплее.

На этой территории температура воздуха в дневное время не будет опускаться ниже 7 градусов мороза. А в конце рабочей недели на Закарпатье и Прикарпатье ожидается до 2 градусов тепла. Кое-где морозы задержатся.

На территории Черниговской и Сумской областей еще будет до 15 градусов мороза в ночное время и до 11 градусов мороза в течение дня. Сейчас же интенсивный холод не отступает, днями фиксировали до 25 градусов мороза.

Таких показателей уже не ожидаем. Впрочем, впереди еще один зимний месяц, поэтому прогноз может существенно измениться,

– пояснила представительница Укргидрометцентра.

Какие прогнозы делали раньше?