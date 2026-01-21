Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.

Коли потеплішає в Україні?

Наталія Птуха пояснила, що у ніч на 20 січня температура повітря вночі була в межах від 9 до 17 градусів морозу, подекуди було до 20 градусів морозу. Але вже ж з п'ятниці, 23 січня, холод частково послабшає.

За її словами, очікується від 5 до 11 градусів морозу. Водночас поточні показники від 4 до 11 градусів морозу зміняться, і становитимуть від 1 до 7 градусів морозу. На Закарпатті, як і зазвичай, буде навіть тепліше.

На цій території температура повітря у денний час не опускатиметься нижче 7 градусів морозу. А наприкінці робочого тижня на Закарпатті та Прикарпатті очікується до 2 градусів тепла. Подекуди морози затримаються.

На території Чернігівської та Сумської областей ще буде до 15 градусів морозу у нічний час та до 11 градусів морозу протягом дня. Наразі ж інтенсивний холод не відступає, днями фіксували до 25 градусів морозу.

Таких показників вже не очікуємо. Утім, попереду ще один зимовий місяць, тож прогноз може суттєво змінитися,

– пояснила представниця Укргідрометцентру.

Які прогнози робили раніше?