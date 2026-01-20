Відповідну інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН.

Чи випаде сильний сніг?

Іван Семиліт пояснив, що значних опадів очікувати не варто. За його словами, це стосується як дощу, так і снігу, тож великих снігопадів не буде.

Сніжитиме, але з невеликою інтенсивністю. Можливо, додасться кілька сантиметрів снігового покриву, але це не будуть кучугури,

– пояснив він.

Водночас у південній частині, а також на Закарпатті та Прикарпатті сніг супроводжуватиметься дощем у суботу, 24 січня, внаслідок чого на цих територіях може утворюватися ожеледиця, тож варто бути обережними.

Якою буде погода найближчим часом?