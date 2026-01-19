Найближчими днями в Україні збережеться холодна зимова погода, однак уже наприкінці тижня можливі зміни у бік потепління. Про це сказала начальниця відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу, передає 24 Канал.

Коли в Україні потеплішає?

За словами синоптикині, нині на погодну ситуацію в Україні впливає антициклон. Саме він формує стабільну, малохмарну погоду без опадів і з підвищеним атмосферним тиском. Антициклон надходить із північного сходу та поєднується з холодним арктичним повітрям, що й спричиняє сильні морози.

Антициклон і надалі впливатиме на погоду в Україні щонайменше до 22 січня, тому холод збережеться.

Водночас після цієї дати очікується поступове зменшення морозів. Зокрема, на Правобережжі можуть активізуватися атмосферні фронти. Через це з 23 січня у західних регіонах та на південному сході можливий невеликий сніг, а разом із ним – поступове підвищення температури.

Проте про справжнє тепло поки що не йдеться, лише про ослаблення морозів.

Починаючи з 23 січня, у північних областях нічна температура вже становитиме 5 – 11 градусів морозу замість попередніх 12 – 17 градусів морозу. Це буде помітне потепління порівняно з нинішніми показниками.

Удень по країні прогнозують від 1 до 7 градусів морозу – значення, які для зими вважаються доволі помірними.

У південних областях і на Закарпатті після 23 січня денна температура може переходити в "плюс" і досягати 3 градусів тепла.

Водночас синоптикиня зауважила, що стабільна плюсова температура на більшій частині України поки не прогнозується. Після 25 січня вона можлива лише вдень у Закарпатті та південних регіонах, тоді як решта областей залишатиметься з мінусовими значеннями, хоча й менш суворими. Таку тенденцію в Укргідрометцентрі вважають позитивною.

Яку погоду очікувати у найближчий час?