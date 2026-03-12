Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода з Росією не означає особистого примирення з російським диктатором. Про це глава держави розповів в інтерв'ю Politico.
Що сказав Зеленський про ставлення до Путіна та мир?
Зеленський зазначив, що наразі жодних остаточних домовленостей щодо мирної угоди немає, а будь-які переговори будуть складними. Він також погодився зі словами президента США Дональдом Трампом про те, що між ним і Путіним існує взаємна ненависть.
Звичайно, я думаю, що ми ненавидимо одне одного. У цьому він правий. Не в усьому,
– сказав Зеленський.
Водночас президент наголосив, що можливий мирний договір не пов'язаний з особистими почуттями. За його словами, йдеться про юридичний інструмент, який має зупинити війну та дозволити людям жити. Глава держави не розглядає "питання дружби" з російським президентом.
Нам потрібен мир. Мир – це не питання емоцій,
– підкреслив Зеленський.
Як просуваються мирні переговори про закінчення війни в Україні?
Питання територій залишається найскладнішим у досягненні миру. Зеленський зазначив, що українці втомилися, але не готові прийняти ультиматум Росії щодо передачі територій на сході. Глава держави закликав Дональда Трампа тиснути на Путіна, а не на нього.
Водночас Росія не демонструє бажання закінчувати війну. Прессекретар Кремля Пєсков наголосив на нібито успіхах російських військових і підкреслив, що "спеціальна військова операція" має завершитися успіхом. Проте, за його словами, Росія планує продовжити переговори в Стамбулі.
США не втрачають надії закінчити війну в Україні якнайшвидше. Стів Віткофф висловив сподівання на початок перелому для миру в Україні. Він порівняв ситуацію з Близьким Сходом, мовляв, там всі втомились.