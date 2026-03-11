Про це Зеленський сказав у коментарі Politico.

Що Зеленський сказав Трампу?

Президент України Володимир Зеленський звернувся до американського президента Дональда Трампа. Він зазначив, що тиснути задля миру треба на Путіна, а не на нього.

Президент заявив, що український народ "втомився", але моральний дух все ще високий. За його словами, українці не готові прийняти ультиматум Росії щодо передачі значної частини територій на сході країни.

Зеленський каже, що Путіна чекає доля Гітлера