Про це президент заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.
Дивіться також Зеленський чітко відповів, чи реально створити в Україні антибалістичну ракету
Що сказав Зеленський про "карти" України?
Зеленський відзначив роботу ЗСУ, "чудових людей" і багатьох виробництв, які Україна збільшила з початку війни.
"Тепер у нас високий рівень… Ми дуже миролюбні люди, тому ніхто не думав про війну", – наголосив він, додавши, що колись було неможливо повірити, що Україна стане однією з ключових держав у сфері оборони.
Окрім того, Україна мала "карти" й раніше, але їх не демонструвала.
Я думаю, що рік тому вони у нас теж були, але ми їх не показували. Тепер усі зрозуміли, що вони у нас є. Так, це правда,
– зазначив Зеленський.
Що передувало?
Україна відправила першу групу спеціалістів на Близький Схід. Військові та політичні експерти зазначили 24 Каналу, що це рішення може змінити ставлення країн регіону, а також зміцнити міжнародні позиції.
Окрім того, Саудівська збройова компанія планує закупити українські дрони-перехоплювачі для захисту від іранських безпілотників. Зазначалося, що підписати угоду можуть уже 11 березня.
Загалом станом на 9 березня Україна отримала 11 запитів від країн Близького Сходу, Європи та США щодо протидії іранським "Шахедам" та іншим загрозам.