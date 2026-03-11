Об этом президент заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Что сказал Зеленский о "картах" Украины?

Зеленский отметил работу ВСУ, "замечательных людей" и многих производств, которые Украина увеличила с начала войны.

"Теперь у нас высокий уровень... Мы очень миролюбивые люди, поэтому никто не думал о войне", – подчеркнул он, добавив, что когда-то было невозможно поверить, что Украина станет одним из ключевых государств в сфере обороны.

Кроме того, Украина имела "карты" и раньше, но их не демонстрировала.

Я думаю, что год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали. Теперь все поняли, что они у нас есть. Да, это правда,

– отметил Зеленский.

Что предшествовало?