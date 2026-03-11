Глава держави наголосив, що на росіян чекає трагічний кінець. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для Кейліна Робертсона.
Як Зеленський прокоментував майбутнє Росії?
Президент України заявив, що для Путіна усе завершиться так само, як колись закінчилося для Гітлера. Він пояснив, що росіяни використовують кіно, музику, спорт та мистецтво – як зброю.
На різних культурних платформах – навіть під час фестивалів дитячої анімації, росіяни постійно наповнюють свої фільми пропагандою,
– заявив Зеленський.
Він зазначив, що окупанти "промивають" власне населення ще з раннього віку, проте на думку президента, це ніяк не допоможе Росії перемогти у війні.
Нагадаємо, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США, заплановані на цей тиждень, відкладено. Білий дім вирішив перенести зустріч.
Що відомо про проблеми росіян через війну?
Росіяни витрачають майже 40% свого доходу на їжу, ціни на продукти зросли, а в Москві закрили 500 ресторанів. Кремль блокує Telegram, щоб приховати економічну кризу.
У російських регіонах масово скорочують витрати на охорону здоров’я, зокрема у 2026 році таке рішення ухвалили 19 з 82 суб’єктів. Також скорочення витрат на медицину становлять близько 107 мільярдів рублів.
Російські солдати уникають штурмів, вимикаючи зв'язок. Перехоплення демонструє глибоку деморалізацію і страх серед окупантів.