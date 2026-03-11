Глава держави наголосив, що на росіян чекає трагічний кінець. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для Кейліна Робертсона.

Як Зеленський прокоментував майбутнє Росії?

Президент України заявив, що для Путіна усе завершиться так само, як колись закінчилося для Гітлера. Він пояснив, що росіяни використовують кіно, музику, спорт та мистецтво – як зброю.

На різних культурних платформах – навіть під час фестивалів дитячої анімації, росіяни постійно наповнюють свої фільми пропагандою,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що окупанти "промивають" власне населення ще з раннього віку, проте на думку президента, це ніяк не допоможе Росії перемогти у війні.

Нагадаємо, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США, заплановані на цей тиждень, відкладено. Білий дім вирішив перенести зустріч.

Що відомо про проблеми росіян через війну?