Глава государства подчеркнул, что россиян ждет трагический конец. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для Кейлина Робертсона.

Как Зеленский прокомментировал будущее России?

Президент Украины заявил, что для Путина все завершится так же, как когда-то закончилось для Гитлера. Он объяснил, что россияне используют кино, музыку, спорт и искусство – как оружие.

На различных культурных платформах – даже во время фестивалей детской анимации, россияне постоянно наполняют свои фильмы пропагандой,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что оккупанты "промывают" собственное население еще с раннего возраста, однако по мнению президента, это никак не поможет России победить в войне.

Что известно о проблемах россиян из-за войны?