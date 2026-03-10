Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ. Детали передает 24 Канал.

Почему отложили новый раунд мирных переговоров?

Судя по заявлению Зеленского, это сделали из-за войны в Иране, которая постепенно распространилась на Ближний Восток.

Переговоры планировали провести во вторник-среду в Турции. Я только что имел разговор с президентом Эрдоганом. Для всех них также на Ближнем Востоке война – это вызов, но, тем не менее, все говорят о том, что диалог по окончанию войны в Украине – это важно и это приоритет для всех нас, поэтому мы готовы были ехать в Турцию,

– рассказал гарант.

Встречу отсрочила именно американская сторона. Вероятный новый срок – следующая неделя, то есть с 16 по 22 марта.