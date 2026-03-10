Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ. Деталі передає 24 Канал.

Чому відклали новий раунд мирних переговорів?

Судячи із заяви Зеленського, це зробили через війну в Ірані, яка поступово поширилася на Близький Схід.

Переговори планували провести у вівторок-середу в Туреччині. Я тільки що мав розмову з президентом Ердоганом. Для всіх них також на Близькому Сході війна – це виклик, але, тим не менш, всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні – це важливо і це пріоритет для всіх нас, тому ми готові були їхати в Туреччину,

– розповів гарант.

Зустріч відтермінувала саме американська сторона. Імовірний новий термін – наступний тиждень, тобто з 16 по 22 березня.

"Ми говоримо щодня з американською стороною, Секретар Ради національної безпеки оборони з ними в контакті. Подивимося, яка буде наступна дата", – додав Зеленський.

Також він написав у своєму телеграм-каналі про розмову з Ердоганом.

Президент Туреччини готовий прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Тобто можливе місце проведення перемовин – усе ж Туреччина, але час не відомий.

"Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат. Дякую президенту Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці", – написав Зеленський.