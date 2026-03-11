Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, отметив, что ситуация будет только ухудшаться. Кое-где россияне уже стоят в очередях за хлебом.

Как живут обычные россияне сейчас?

По словам журналиста, в России блокируют Telegram, новостные сайты и VPN, чтобы маскировать реальное положение. Однако только в Москве закрыли 500 ресторанов, а цены на продукты выросли на рекордные 40% за последние 16 лет.

Можно понять, что в России все плохо, когда жаловаться начинают россияне. Гражданские – на цены в супермаркетах, а солдаты – на недостаток необходимого на фронте. Ведь СМИ жестко контролируют и могут быть неприятности,

– подчеркнул он.

Интересно! Кроме повышения цен, в россии наблюдается задержка заработных плат. Наихудшей ситуация является в Сибири и Забайкальском крае. Также без денег остались работники больниц, экстренных служб, образовательных учреждений, культурных учреждений в Хакасии.

Робертсон отметил, что Кремль начал полномасштабное вторжение, чтобы "вернуть величие" России. Однако вместо этого Москва столкнулась с катастрофической ситуацией в экономике и вернулась во времена Советского Союза и бедности. Существует вероятность, что в стране-агрессоре произойдет шринкфляция – снижение веса или объема производителем в упаковках товаров.

Буханку хлеба, которая стоит 50 рублей, продают отдельными частицами. В соцсетях сетуют, насколько абсурдным является покупать один кусок хлеба. Это безумие,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что пока санкции показывают свой результат, российские власти занимаются коррупцией, чтобы платить за очень дорогую войну. Однако больше всего от этого страдают именно россияне.

К чему приводят экономические проблемы в России?