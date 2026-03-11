Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, отметив, что ситуация будет только ухудшаться. Кое-где россияне уже стоят в очередях за хлебом.
Смотрите также Год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали, – Зеленский о "картах", которые имеет Украина
Как живут обычные россияне сейчас?
По словам журналиста, в России блокируют Telegram, новостные сайты и VPN, чтобы маскировать реальное положение. Однако только в Москве закрыли 500 ресторанов, а цены на продукты выросли на рекордные 40% за последние 16 лет.
Можно понять, что в России все плохо, когда жаловаться начинают россияне. Гражданские – на цены в супермаркетах, а солдаты – на недостаток необходимого на фронте. Ведь СМИ жестко контролируют и могут быть неприятности,
– подчеркнул он.
Интересно! Кроме повышения цен, в россии наблюдается задержка заработных плат. Наихудшей ситуация является в Сибири и Забайкальском крае. Также без денег остались работники больниц, экстренных служб, образовательных учреждений, культурных учреждений в Хакасии.
Робертсон отметил, что Кремль начал полномасштабное вторжение, чтобы "вернуть величие" России. Однако вместо этого Москва столкнулась с катастрофической ситуацией в экономике и вернулась во времена Советского Союза и бедности. Существует вероятность, что в стране-агрессоре произойдет шринкфляция – снижение веса или объема производителем в упаковках товаров.
Буханку хлеба, которая стоит 50 рублей, продают отдельными частицами. В соцсетях сетуют, насколько абсурдным является покупать один кусок хлеба. Это безумие,
– подчеркнул журналист.
Он добавил, что пока санкции показывают свой результат, российские власти занимаются коррупцией, чтобы платить за очень дорогую войну. Однако больше всего от этого страдают именно россияне.
К чему приводят экономические проблемы в России?
- В Москве из-за проблем с бюджетом сократят 15% госслужащих. Речь идет о служащих органов исполнительной власти, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции.
- Индекс экономических ожиданий россиян в январе 2026 года снизился до 113 пунктов против 140 в 2024 году. По данным российских институтов, в этом году экономику ожидает дальнейшее замедление из-за слабого роста ВВП и снижения инвестиций.
- Из-за роста налогов каждый третий владелец малого бизнеса в России рассматривает возможность закрытия. В прошлом году 39% предпринимателей имели бизнес, который находился в режиме выживания.