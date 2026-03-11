Об этом Зеленский сказал в комментарии Politico.
Что Зеленский сказал Трампу?
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому президенту Дональду Трампу. Он отметил, что давить ради мира надо на Путина, а не на него.
Президент заявил, что украинский народ "устал", но моральный дух все еще высок. По его словам, украинцы не готовы принять ультиматум России о передаче значительной части территорий на востоке страны.
Зеленский говорит, что Путина ждет судьба Гитлера
Владимир Зеленский сравнил судьбу Путина с историей Гитлера.
Он объяснил, что россияне используют кино, музыку, спорт и искусство – как оружие. Он отметил, что россияне "промывают" собственное население еще с раннего возраста.