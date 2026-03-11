Об этом Зеленский сказал в комментарии Politico.

Смотрите также Год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали, – Зеленский о картах, которые имеет Украина

Что Зеленский сказал Трампу?

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому президенту Дональду Трампу. Он отметил, что давить ради мира надо на Путина, а не на него.

Президент заявил, что украинский народ "устал", но моральный дух все еще высок. По его словам, украинцы не готовы принять ультиматум России о передаче значительной части территорий на востоке страны.

Зеленский говорит, что Путина ждет судьба Гитлера