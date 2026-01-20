О загрязненном воздухе в зимний период рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Почему зимой загрязненный воздух?

Чаще всего в зимний период растет концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 – твердых и жидких частиц диаметром до 2,5 микрометра, которые не всегда заметны визуально, но могут негативно влиять на качество воздуха.

Основные источники таких загрязнителей:

Транспортные выбросы – выхлопы автомобилей, особенно дизельного транспорта.

Отопление – сжигание твердого топлива (угля, дров, пеллет) и газа в частном секторе и на промышленных объектах. В холодный период интенсивность отопления растет, а вместе с ней – и объемы выбросов.

Реальной причиной загрязнения являются именно источники выбросов, тогда как погодные условия определяют, будут ли эти примеси рассеиваться, или накапливаться вблизи поверхности земли,

– отметили в Укргидрометцентре.

При антициклональной погоде зимой складываются условия, препятствующие очистке воздуха:

Температурная инверсия - холодный воздух задерживается у земли и не поднимается вверх, что блокирует вертикальное перемешивание воздуха.

Слабый или отсутствует ветер – загрязняющие вещества не рассеиваются, а остаются в зоне выбросов.

Стабильная, сухая и ясная погода – даже при отсутствии тумана и облачности примеси могут накапливаться в приземном слое атмосферы.

"Именно поэтому при зимней антициклональной погоде, в частности в крупных городах со значительными объемами выбросов, может наблюдаться ухудшение качества воздуха без признаков смога и при визуально чистом небе", – резюмировали в Укргидрометцентре.

