Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА.

Действительно ли в западных областях зафиксировано загрязнение воздуха?

По данным экологического департамента, состояние воздуха в западных регионах Украины сейчас находится в пределах нормы.

По словам представителей ведомства, некоторые посты общественного мониторинга могли временно показывать завышенные значения из-за погодных условий, в частности снег и туман.

Наши достоверные стационарные источники показывают, что превышений загрязнения воздуха нет,

– отметили в департаменте.

Экологи объяснили, что разница в показателях может возникать из-за расположения общественных постов измерения загрязнения. Некоторые могут быть расположены низко и в местах с высокой концентрацией выхлопных газов.

Где раньше фиксировали загрязнение воздуха?