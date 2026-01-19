Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА.
Действительно ли в западных областях зафиксировано загрязнение воздуха?
По данным экологического департамента, состояние воздуха в западных регионах Украины сейчас находится в пределах нормы.
По словам представителей ведомства, некоторые посты общественного мониторинга могли временно показывать завышенные значения из-за погодных условий, в частности снег и туман.
Наши достоверные стационарные источники показывают, что превышений загрязнения воздуха нет,
– отметили в департаменте.
Экологи объяснили, что разница в показателях может возникать из-за расположения общественных постов измерения загрязнения. Некоторые могут быть расположены низко и в местах с высокой концентрацией выхлопных газов.
Где раньше фиксировали загрязнение воздуха?
Похожая ситуация ранее наблюдалась и в Киеве после российской атаки. По данным КГГА, уровень загрязнения воздуха был низким, хотя жители столицы чувствовали запах дыма и наблюдали туманность. Тогда же отмечалось, что станции мониторинга показали меньшее загрязнение, чем чувствовали люди.
После атаки России на промышленный объект в Сумах 13 ноября, зафиксировано превышение диоксида азота в 1,6 раза.