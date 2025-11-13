Угрозы для здоровья людей нет, но специалисты призывают соблюдать ряд советов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Что известно о загрязнении воздуха в Сумах?

По предварительным измерениям, после удара по промышленному объекту в Сумах зафиксировано превышение диоксида азота в 1,6 раза.

В Сумском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава отметили, что дым уже развеялся, а загрязнение не представляет значительного вреда для населения.



Последствия российской атаки в Сумах 13 ноября / Фото МВА

Ранее специалисты советовали горожанам:

закрыть окна и пить больше воды;

ограничить пребывание на улице детей, пожилых людей, больных с хроническими заболеваниями легких;

если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.

Что известно о российской атаке 13 ноября?