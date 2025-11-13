Вверх поднимается столб дыма, поэтому местным жителям рекомендуют закрыть окна. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

Что известно о пожаре в Сумах?

После обеда 13 ноября жители Сум заметили в небе густой столб дыма.

Пожар начался из-за атаки российского дрона по территории одного из предприятий в промышленной зоне города. Там загорелись материалы на производственном участке.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. По состоянию на 15:42 продолжалась ликвидация последствий.



Последствия российской атаки в Сумах 13 ноября / Фото Суспильного

Специалисты Сумского областного центра контроля и профилактики заболеваний проводят измерения качества атмосферного воздуха. До выяснения всех обстоятельств задымления они советуют: