Загрози для здоров'я людей немає, але фахівці закликають дотримуватися низки порад. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням Сумську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про забруднення повітря в Сумах?

За попередніми вимірюваннями, після удару по промисловому об'єкту в Сумах зафіксовано перевищення діоксиду азоту в 1,6 раза.

У Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ зазначили, що дим уже розвіявся, а забруднення не становить значної шкоди для населення.



Наслідки російської атаки в Сумах 13 листопада / Фото МВА

Раніше фахівці радили містянам:

зачинити вікна та пити більше води;

обмежити перебування на вулиці дітей, людей похилого віку, хворих із хронічними захворюваннями легень;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

Що відомо про російську атаку 13 листопада?