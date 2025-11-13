Загрози для здоров'я людей немає, але фахівці закликають дотримуватися низки порад. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням Сумську обласну військову адміністрацію.
Що відомо про забруднення повітря в Сумах?
За попередніми вимірюваннями, після удару по промисловому об'єкту в Сумах зафіксовано перевищення діоксиду азоту в 1,6 раза.
У Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ зазначили, що дим уже розвіявся, а забруднення не становить значної шкоди для населення.
Наслідки російської атаки в Сумах 13 листопада / Фото МВА
Раніше фахівці радили містянам:
- зачинити вікна та пити більше води;
- обмежити перебування на вулиці дітей, людей похилого віку, хворих із хронічними захворюваннями легень;
- якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.
Що відомо про російську атаку 13 листопада?
За словами виконувача обов'язків міського голови та секретаря міської ради Артема Кобзаря, це був приліт БпЛА типу "Ланцет".
Після обіду містяни спостерігали в небі густий стовп диму – на виробничій ділянці одного з підприємств загорілися матеріали.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. На місці працювали екстрені служби.