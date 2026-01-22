Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью для NV.
Когда выпадет снег и будут дожди?
Синоптик предупредила, что вскоре в Украину может зайти циклон с юго-запада, который принесет снег, дождь, а также гололед в некоторых регионах. К тому времени осадки в основном будут незначительными.
Ближе к выходным в ряде регионов немного заснежит, но будут разве что небольшие осадки. А вот через неделю, 26 – 27 января в Украину, по предварительным прогнозам, может прийти новый циклон с юго-запада. Он принесет снег, местами, возможно, дождь, а значит и гололед,
– отметила она.
Впрочем, как отметила представитель Укргидрометцентра, точнее спрогнозировать ситуацию синоптики смогут через несколько дней, после того, как оценят интенсивность, траекторию движения, а также площадь охвата циклона.
Какую погоду ждать в Украине?
Синоптик Виталий Постригань сообщал, что в ближайшее время сильные морозы в Украине должны ослабнуть. Сейчас погода достаточно изменчива из-за различных антициклонов, поэтому аномальный холод еще возможен.
Также отмечали, что уже с 22 – 23 января погода начнет меняться в отдельных регионах, теплее всего будет на Закарпатье и в южной части. Но значительного потепления синоптики пока не прогнозируют.
К слову, синоптики пока не могут точно спрогнозировать погоду в феврале, но отмечают тенденцию к ослаблению морозов. Более точные прогнозы в Укргидрометцентре уточнят после 25 января.