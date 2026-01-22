Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.
Коли випаде сніг і будуть дощі?
Синоптикиня попередила, що незабаром в Україну може зайти циклон з південного заходу, який принесе сніг, дощ, а також ожеледь у деяких регіонах. До того часу опади здебільшого будуть незначними.
Ближче до вихідних у низці регіонів трохи засніжить, але будуть хіба що невеликі опади. А от за тиждень, 26 – 27 січня до України, за попередніми прогнозами, може завітати новий циклон із південного заходу. Він принесе сніг, подекуди, можливо, дощ, а отже й ожеледь,
– зауважила вона.
Утім, як наголосила представниця Укргідрометцентру, точніше спрогнозувати ситуацію синоптики зможуть за кілька днів, після того, як оцінять інтенсивність, траєкторію руху, а також площу охоплення циклону.
Яку погоду чекати в Україні?
Синоптик Віталій Постригань повідомляв, що найближчим часом сильні морози в Україні мають послабитися. Нині погода досить мінлива через різні антициклони, тому аномальний холод ще можливий.
Також зазначали, що уже з 22 – 23 січня погода почне змінюватися в окремих регіонах, найтепліше буде на Закарпатті та у південній частині. Але значного потепління синоптики поки не прогнозують.
До слова, синоптики поки що не можуть точно спрогнозувати погоду у лютому, але відзначають тенденцію до послаблення морозів. Більш точні прогнози в Укргідрометцентрі уточнять після 25 січня.