Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.

Коли випаде сніг і будуть дощі?

Синоптикиня попередила, що незабаром в Україну може зайти циклон з південного заходу, який принесе сніг, дощ, а також ожеледь у деяких регіонах. До того часу опади здебільшого будуть незначними.

Ближче до вихідних у низці регіонів трохи засніжить, але будуть хіба що невеликі опади. А от за тиждень, 26 – 27 січня до України, за попередніми прогнозами, може завітати новий циклон із південного заходу. Він принесе сніг, подекуди, можливо, дощ, а отже й ожеледь,

– зауважила вона.

Утім, як наголосила представниця Укргідрометцентру, точніше спрогнозувати ситуацію синоптики зможуть за кілька днів, після того, як оцінять інтенсивність, траєкторію руху, а також площу охоплення циклону.

Яку погоду чекати в Україні?