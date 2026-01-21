Вологе та тепле повітря повинне тимчасово знизити температуру повітря. Про це повідомляє синоптик Віталій Постригань.
Чи прогнозуються ще сильні морози в Україні?
Як розповів синоптик, протягом наступних днів нічні температури повітря ще можуть сягати від 11 до 16 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів матимуть вищі показники – від 6 до 11 градусів морозу.
Від 22 січня арктичний холод поступово піде з України. Морози триматимуться на рівні -2…-7 градусів тепла, місцями може йти сніг. Уже до кінця тижня повітря прогріється до 5 – 10 градусів морозу вночі та в межах -1…-6 градусів вдень.
Крім того, через надходження теплішого повітря й опади на дорогах може бути ожеледиця й утворюватися туман, подекуди буде й ожеледь.
Однак Віталій Постригань зауважив, що зима ще триває, а тому кінець січня може супроводжуватися ще однією хвилею аномального холоду.
Яка погода прогнозується найближчим часом?
На території України скоро буде часткове послаблення морозів на кілька градусів. Але різкого потепління синоптики не прогнозують. Уже 22 січня можливе збільшення показників температури на 2 – 4 градуси, а на Півдні та Закарпатті повітря може прогрітися навіть до плюсових значень.
Найближчими днями в Україні сильних опадів не передбачається. Сніг з дощем прогнозують у південних областях, Прикарпатті та Закарпатті.
Синоптики бачать тенденцію до зменшення морозів у лютому. Однак точні температурні показники місяця в Укргідрометцентрі ще не називають.