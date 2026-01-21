Влажный и теплый воздух должен временно снизить температуру воздуха. Об этом сообщает синоптик Виталий Постригань.

Смотрите также Когда и в каких регионах вскоре ждать потепления

Прогнозируются ли еще сильные морозы в Украине?

Как рассказал синоптик, в течение следующих дней ночные температуры воздуха еще могут достигать от 11 до 16 градусов мороза. Днем столбики термометров будут иметь более высокие показатели – от 6 до 11 градусов мороза.

С 22 января арктический холод постепенно уйдет из Украины. Морозы будут держаться на уровне -2...-7 градусов тепла, местами может идти снег. Уже к концу недели воздух прогреется до 5 – 10 градусов мороза ночью и в пределах -1...-6 градусов днем.

Кроме того, из-за поступления теплого воздуха и осадки на дорогах может быть гололедица и образовываться туман, местами будет и гололед.

Однако Виталий Постригань заметил, что зима еще продолжается, а потому конец января может сопровождаться еще одной волной аномального холода.

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?