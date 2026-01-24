Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Які погодні умови прогнозують в Україні 25 січня?
Синоптики попередили, що в неділю, 25 січня, очікуються небезпечні метеорологічні явища. Більшість території вони охоплять вдень, однак на Закарпатті негода буде й уночі. Так на дорогах України – на Заході, в Одеській та Миколаївській областях – очікується ожеледиця, ожеледь і налипання мокрого снігу.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– написав Укргідрометцентр.
За інформацією ДСНС, ожеледь може сягати 6 – 19 міліметрів, а налипання мокрого снігу – приблизно 11 – 34 міліметри.
Негода накриє всю Україну / Карта Укргідрометцентру
Яка погода прогнозується найближчим часом?
Синоптики прогнозують, що на 28 – 29 січня в Україні ще триматимуться морози, особливо вночі може бути до 17 – 22 градусів морозу на Півночі та Сході. Вдень в окремих регіонах можливий сніг та невеликі опади, а сильні пориви вітру можуть посилювати відчуття холоду.
Синоптики прогнозують, що поступове потепління розпочнеться 25 січня. На вихідних тепле повітря зайде з південного заходу, через що в південних і західних областях вдень може бути "плюсовою", навіть якщо вночі ще буде холодно.
В Україну може прийти циклон зі снігом та дощем, особливо на заході та півдні. Опади прогнозують спочатку на Заході, а потім і в центральних областях. На Півдні та Південному Сході можливі дощі чи мокрий сніг.