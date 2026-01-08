Об этом проинформировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает 24 Канал.

Какова ситуация с непогодой в Ивано-Франковске?

Как рассказал Марцинкив, в городе за ночь выпало довольно много снега. Снегоочистительная техника работает, однако снегопад не прекращается. Поэтому чиновники будут помогать коммунальщикам бороться с непогодой.

Чиновники идут убирать снег! Насыпало его изрядно, поэтому сейчас в 09:15 после минуты молчания будем помогать коммунальщикам, – написал мэр города.

Техника работает на дорогах Франковска: смотрите видео со страницы Руслана Марцинкива

Он также призвал магазины и другие бизнесы прочистить возле себя и вместе помочь уборщикам.
Отметим, что на 8 января в западных областях Украины прогнозировали сильный снег и метели.

Зимняя погода вызвала коллапс в Украине и мире: что известно?

  • Непогода свирепствовала и накануне, 7 января. Мощные осадки добрались, в частности, Прикарпатья, Киева и области, Харьковщины.

  • Сложная ситуация с движением транспорта сложилась на автодороге Киев – Чоп в пределах Закарпатской и Львовской областей, где снегопад значительно усложнил проезд.

  • Во многих регионах страны из-за гололеда, снегопадов и тумана местные власти призвали людей быть максимально внимательными, особенно за рулем.

  • Тем временем арктические воздушные массы вызвали резкое снижение температур в странах Европы – местами до -22°C. Это привело к росту потребления электроэнергии и перебоям в ее поставке.

  • Интенсивные снегопады и гололед также парализовали транспортное сообщение: сотни авиарейсов были отменены, а автобусные и железнодорожные перевозки работали с существенными задержками.