Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Думська".
Дивіться також Окупанти атакували дронами Сумщину: вгатили по інфраструктурі в Ромнах
Що відомо про вибухи на Одещині?
О 10:21 в Повітряних силах попередили жителів Одещини про небезпеку. Тоді ж в регіоні оголосили повітряну тривогу.
Так, тривогу оголосили через загрозу атаки дронів.
БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря,
– інформували в ПС.
Через декілька хвилин стало відомо про вибухи в регіоні. Вказується, що по ворожих цілях працює ППО.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Наразі деталей щодо вибухів в області немає. Зауважимо, що тривога в регіоні станом на 10:54 ще лунає.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Росія атакувала Україну: основне
Вночі 10 листопада ворожі сили атакували Україну 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області та 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курщини.
Також ворог тероризував 67 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.
Зазначимо, що Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА, близько 9 ранку повідомляв, що було зафіксовано чергову атаку ворожих дронів по Одеському регіону.
За його словами, пошкоджено цивільний об'єкт. Внаслідок атаки виникла пожежа на фасаді 4-поверхового будинку.