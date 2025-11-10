Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Думська".

Що відомо про вибухи на Одещині?

О 10:21 в Повітряних силах попередили жителів Одещини про небезпеку. Тоді ж в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Так, тривогу оголосили через загрозу атаки дронів.

БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря,
– інформували в ПС.

Через декілька хвилин стало відомо про вибухи в регіоні. Вказується, що по ворожих цілях працює ППО.

Наразі деталей щодо вибухів в області немає. Зауважимо, що тривога в регіоні станом на 10:54 ще лунає.

Росія атакувала Україну: основне

  • Вночі 10 листопада ворожі сили атакували Україну 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області та 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курщини.

  • Також ворог тероризував 67 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.

  • Зазначимо, що Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА, близько 9 ранку повідомляв, що було зафіксовано чергову атаку ворожих дронів по Одеському регіону.

  • За його словами, пошкоджено цивільний об'єкт. Внаслідок атаки виникла пожежа на фасаді 4-поверхового будинку.