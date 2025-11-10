Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Думська".

Дивіться також Окупанти атакували дронами Сумщину: вгатили по інфраструктурі в Ромнах

Що відомо про вибухи на Одещині?

О 10:21 в Повітряних силах попередили жителів Одещини про небезпеку. Тоді ж в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Так, тривогу оголосили через загрозу атаки дронів.

БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря,

– інформували в ПС.

Через декілька хвилин стало відомо про вибухи в регіоні. Вказується, що по ворожих цілях працює ППО.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі деталей щодо вибухів в області немає. Зауважимо, що тривога в регіоні станом на 10:54 ще лунає.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Росія атакувала Україну: основне