Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Думская".

Что известно о взрывах в Одесской области?

В 10:21 в Воздушных силах предупредили жителей Одесской области об опасности. Тогда же в регионе объявили воздушную тревогу.

Так, тревогу объявили из-за угрозы атаки дронов.

БПЛА курсом на Одессу из акватории Черного моря,

– информировали в ПС.

Через несколько минут стало известно о взрывах в регионе. Указывается, что по вражеским целям работает ПВО.

Сейчас деталей относительно взрывов в области нет. Заметим, что тревога в регионе по состоянию на 10:54 еще звучит.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

