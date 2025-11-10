Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине?

Ночью 10 ноября вражеские силы атаковали 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области и 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской области.

Также враг терроризировал 67 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, что в России, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

По данным Воздушных сил, около 40 из запущенных вражеских целей – "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 09:30, силами ПВО сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на Востоке, Юге и Центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 9 локациях. Информация по ракетам уточняется. Данные о падении/попадании не поступали,

– сообщили в ПС.

