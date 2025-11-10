Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Оккупанты атаковали дронами Сумскую область: вбили по инфраструктуре в Ромнах
Что известно об атаке по Украине?
Ночью 10 ноября вражеские силы атаковали 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области и 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской области.
Также враг терроризировал 67 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, что в России, Гвардейское – ТОТ АР Крым.
По данным Воздушных сил, около 40 из запущенных вражеских целей – "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно, по состоянию на 09:30, силами ПВО сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на Востоке, Юге и Центре страны.
Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 9 локациях. Информация по ракетам уточняется. Данные о падении/попадании не поступали,
– сообщили в ПС.
Предыдущие удары по Украине:
В ночь на 9 ноября противник атаковал Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Ночью 8 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Всего тогда армия противника запустила по Украине 503 средства воздушного нападения – 45 ракет (из них – 32 "баллистика") и 458 БпЛА различных типов (около 300 – "Шахеды"). Основные направления удара были – Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.