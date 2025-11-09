Информацию об опасности для разных регионов Украины из-за атаки российских беспилотников собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда летят дроны?

20:50, 9 ноября

Группы БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс – южный, также дроны на Харьковщине с северо-востока.

БпЛА фиксируют и на востоке Днепропетровщины.

БпЛА на Сумщине на севере от Конотопа, курс – северо-восточный.