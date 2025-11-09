Інформацію про небезпеку для різних регіонів України через атаку російських безпілотників зібрав 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять дрони?

20:50, 9 листопада

Групи БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс – південний, також дрони на Харківщині з північного сходу.

БпЛА фіксують і на сході Дніпропетровщини.

БпЛА на Сумщині на півночі від Конотопа, курс – північно-східний.