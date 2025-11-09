Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.
Чому евакуюють дітей з батьками з Дніпропетровської та Донецької областей?
Вивозити людей з небезпечних населених пунктів просять через близьке розташування до фронту. Держава хоче забезпечити належні умови проживання для вразливих груп населення. Так у безпечних областях далі відкриваються нові пункти тимчасового розміщення.
В Україні також діють транзитні центри для евакуйованих осіб: 135 – у Дніпропетровській; 111 – у Закарпатській, 78 – у Харківській, 77 – у Кіровоградській, 68 – у Львівській, 64 – у Полтавській, 63 – у Чернівецькій, по 60 – у Вінницькій та Івано-Франківській, 58 у Рівненській, 57 – у Хмельницькій області. Ще один такий центр можуть відкрити на Харківщині.
У транзитних центрах люди отримують комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій,
– йдеться в повідомленні.
Зазначимо! Із червня 2025 року з прифронтових територій України вивезли майже 124 тисяч осіб, серед яких понад 14,5 тисячі – це діти.
За час роботи евакуаційних груп вдалося вивезти людей із:
- Донецької області – понад 85,4 тисячі людей;
- Дніпропетровська область – понад тисячі 24,6 тисячі людей;
- Сумська область – понад 4,1 тисячі людей;
- Херсонська область – понад 3,5 тисячі людей;
- Харківська область – понад 5,4 тисячі людей;
- Запорізька область – понад 800 людей.
До евакуації людей з небезпечних регіонів залучені представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції та місцевих громад, волонтери та міжнародні партнери. На прифронтових територіях працюють групи ДСНС "Фенікс" та Нацполіції "Білий Янгол".
Евакуація українців: останні новини
В Україні запустили Державну інформаційну систему для координації евакуації. Цей процес стане ефективнішим, адже між всіма відповідальними відомствами чітко розподілені обов'язки для забезпечення належного супроводу евакуйованих.
У ЗМІ опублікували історію жінки, яка три дні йшла пішки з Мирнограда до Добропілля, ховаючись у посадках від дронів. Раніше мешканка Донеччини виїхати не могла, бо доглядала 85-річну жінку.
Керівник Центру протидії дезінформації в ефірі 24 Каналу розповів, що евакуаційні автобуси, які отримав Київ, можуть знадобитися для допомоги іншим областям, зокрема прикордонним.