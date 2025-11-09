Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Почему эвакуируют детей с родителями из Днепропетровской и Донецкой областей?

Вывозить людей из опасных населенных пунктов просят из-за близкого расположения к фронту. Государство хочет обеспечить надлежащие условия проживания для уязвимых групп населения. Так в безопасных областях дальше открываются новые пункты временного размещения.

В Украине также действуют транзитные центры для эвакуированных лиц: 135 – в Днепропетровской; 111 – в Закарпатской, 78 – в Харьковской, 77 – в Кировоградской, 68 – во Львовской, 64 – в Полтавской, 63 – в Черновицкой, по 60 – в Винницкой и Ивано-Франковской, 58 в Ровенской, 57 – в Хмельницкой области. Еще один такой центр могут открыть на Харьковщине.

В транзитных центрах люди получают комплексную помощь: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также получить финансовую поддержку от государства и гуманитарных организаций,

– говорится в сообщении.

Отметим! С июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины вывезли почти 124 тысяч человек, среди которых более 14,5 тысяч – это дети.

За время работы эвакуационных групп удалось вывезти людей из:

Донецкой области – более 85,4 тысячи человек;

– более 85,4 тысячи человек; Днепропетровская область – более тысячи 24,6 тысяч человек;

– более тысячи 24,6 тысяч человек; Сумская область – более 4,1 тысячи человек;

– более 4,1 тысячи человек; Херсонская область – более 3,5 тысяч человек;

– более 3,5 тысяч человек; Харьковская область – более 5,4 тысячи человек;

– более 5,4 тысячи человек; Запорожская область – более 800 человек.

К эвакуации людей из опасных регионов привлечены представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиции и местных общин, волонтеры и международные партнеры. На прифронтовых территориях работают группы ГСЧС "Феникс" и Нацполиции "Белый Ангел".

Эвакуация украинцев: последние новости