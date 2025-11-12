Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Які наслідки атаки на Одесу?
Повідомлялось, що 12 листопада вибухи лунали в Одесі. За даними ОВА, ворожий удар пошкодив дві будівлі.
Руйнування зафіксували на фасаді санаторію, а також на балконі одного з житлових комплексів. Пожежі після прильотів не виникало.
Інформації щодо постраждалих після атаки не надходило.
В місті годину тривала повітряна тривога та працювала протиповітряна оборона. Олег Кіпер закликав мешканців не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях до відбою.
Які регіони ще були під атакою?
12 листопада окупанти тричі вдарили по Харкову. Пошкоджені приватні будинки та цивільне підприємство. Щонайменше п'ятеро людей травмувались.
Цієї ж ночі Одесу атакували дрони-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено житлову будівлю в Пересипському районі. Займання згасло без допомоги пожежників.
Загалом вночі Росія запустила по Україні 121 ударний БпЛА, 90 з них були збиті силами ППО.