Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
Какие последствия атаки на Одессу?
Сообщалось, что 12 ноября взрывы раздавались в Одессе. По данным ОВА, вражеский удар повредил два здания.
Разрушения зафиксировали на фасаде санатория, а также на балконе одного из жилых комплексов. Пожары после прилетов не возникали.
Информации о пострадавших после атаки не поступало.
В городе час продолжалась воздушная тревога и работала противовоздушная оборона. Олег Кипер призвал жителей не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя.
Какие регионы еще были под атакой?
12 ноября оккупанты трижды ударили по Харькову. Повреждены частные дома и гражданское предприятие. По меньшей мере пять человек травмировались.
Этой же ночью Одессу атаковали дроны-камикадзе. В результате удара повреждено жилое здание в Пересыпском районе. Возгорание погасло без помощи пожарных.
Всего ночью Россия запустила по Украине 121 ударный БПЛА, 90 из них были сбиты силами ПВО.