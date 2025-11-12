Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно о воздушной тревоге?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА на юге Николаевщины – курсом на северо-запад. БпЛА на севере Черкасской области – курсом на юг БПЛА на Черниговщине – курсом на юг. БПЛА на Харьковщине – курсом на юг (Слобожанское, Краснопавловка, Лимановка) БПЛА на Харьковщине – курсом на Полтавщину. БПЛА на Полтавщине – курсом на юг. БПЛА в Золотоношском районе Черкасской области, курс южный. БПЛА на Харьковщине – курсом на юг. БПЛА на Запорожье: с юга на н.п. Камышеваха; с севера на н.п. Терноватое; с запада на н.п. Гуляйполе. БПЛА на Харьковщине: с севера на н.п. Коломак; на восток от н.п. Златополь, курсом на юг; на юге, курсом на Днепропетровщину. Ударные БПЛА на юг Николаевщины из Херсонской области. Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая на Харьковщине с севера. Беспилотник на Харьков с севера. БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу. БПЛА в направлении Херсона с востока.
