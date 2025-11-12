Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

18:45, 12 ноября

БПЛА на юге Николаевщины – курсом на северо-запад.

18:45, 12 ноября

БпЛА на севере Черкасской области – курсом на юг

18:40, 12 ноября

БПЛА на Черниговщине – курсом на юг.

18:38, 12 ноября

  • БПЛА на Харьковщине – курсом на юг (Слобожанское, Краснопавловка, Лимановка)

  • БПЛА на Харьковщине – курсом на Полтавщину.

  • БПЛА на Полтавщине – курсом на юг.

18:18, 12 ноября

БПЛА в Золотоношском районе Черкасской области, курс южный.

17:55, 12 ноября

БПЛА на Харьковщине – курсом на юг.

16:52, 12 ноября

БПЛА на Запорожье:

  • с юга на н.п. Камышеваха;

  • с севера на н.п. Терноватое;

  • с запада на н.п. Гуляйполе.

16:49, 12 ноября

БПЛА на Харьковщине:

  • с севера на н.п. Коломак;

  • на восток от н.п. Златополь, курсом на юг;

  • на юге, курсом на Днепропетровщину.

16:42, 12 ноября

Ударные БПЛА на юг Николаевщины из Херсонской области.

16:12, 12 ноября

Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая на Харьковщине с севера.

16:07, 12 ноября

Беспилотник на Харьков с севера.

16:03, 12 ноября

БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу.

16:00, 12 ноября

БПЛА в направлении Херсона с востока.