Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Російські війська запустили понад 100 дронів: скільки цілей збили сили ППО
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА в Золотоніському районі Черкаської області, курс південний. БпЛА на Харківщині – курсом на південь. БпЛА на Запоріжжі: з півдня на н.п. Комишуваха; з півночі на н.п. Тернувате; з заходу на н.п. Гуляйполе. БпЛА на Харківщині: з півночі на н.п. Коломак; на схід від н.п. Златопіль, курсом на південь; на півдні, курсом на Дніпропетровщину. Ударні БпЛА на південь Миколаївщини з Херсонської області. Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі. Безпілотник на Харків з півночі. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу. БпЛА в напрямку Херсона зі сходу.
БпЛА в Золотоніському районі Черкаської області, курс південний.
БпЛА на Харківщині – курсом на південь.
БпЛА на Запоріжжі:
з півдня на н.п. Комишуваха;
з півночі на н.п. Тернувате;
з заходу на н.п. Гуляйполе.
БпЛА на Харківщині:
з півночі на н.п. Коломак;
на схід від н.п. Златопіль, курсом на південь;
на півдні, курсом на Дніпропетровщину.
Ударні БпЛА на південь Миколаївщини з Херсонської області.
Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі.
Безпілотник на Харків з півночі.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
БпЛА в напрямку Херсона зі сходу.