Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

18:47, 12 листопада

БпЛА в Золотоніському районі Черкаської області, курс південний.

17:55, 12 листопада

БпЛА на Харківщині – курсом на південь.

16:52, 12 листопада

БпЛА на Запоріжжі:

  • з півдня на н.п. Комишуваха;

  • з півночі на н.п. Тернувате;

  • з заходу на н.п. Гуляйполе.

16:49, 12 листопада

БпЛА на Харківщині:

  • з півночі на н.п. Коломак;

  • на схід від н.п. Златопіль, курсом на південь;

  • на півдні, курсом на Дніпропетровщину.

16:42, 12 листопада

Ударні БпЛА на південь Миколаївщини з Херсонської області.

16:12, 12 листопада

Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі.

16:07, 12 листопада

Безпілотник на Харків з півночі.

16:03, 12 листопада

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

16:00, 12 листопада

БпЛА в напрямку Херсона зі сходу.