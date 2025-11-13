Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

К теме В Одесской области прогремели повторные взрывы: регион атакуют "Шахеды"

Какие последствия вражеской атаки по Одесской области?

Прокуроры рассказали, что из-за вражеского обстрела в городе Арциз поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха.

От вражеской атаки никто из людей не пострадал. На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции,

– отметили в Одесской областной прокуратуре.

Под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений россиянами в городе Арциз.

Стоит отметить, что Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников на юге Одесской области ночью.

Вниманию! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Как оккупанты терроризируют Одессу и область последние несколько дней?