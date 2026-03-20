БЭБ разоблачило подпольную фабрику сигарет: что известно?
БЭБ ликвидировало самую масштабную табачную фабрику в своей практике, сообщил директор Бюро Александр Цывинский.
- По данным следствия, фабрика производила до 10 тысяч сигарет ежеминутно.
- В суточном измерении это примерно 720 тысяч пачек контрафактной продукции.
Фактически речь шла не о "гаражном производстве", а о полноценном цикле – от изготовления до упаковки и подготовки к сбыту. При этом сигареты маскировали под продукцию известных международных брендов.
К организации бизнеса было привлечено около 40 человек. По предварительным оценкам, ежемесячный доход от деятельности фабрики мог достигать 1 миллиарда гривен.
Как и почему украинцы выбирают нелегальные сигареты вместо легальных?
Рынок легальных сигарет последние два года в Украине сокращается на 10 – 15% ежегодно, что является слишком большими показателем. Такая ситуация на табачном рынке Украины наблюдается впервые, пишет "Интерфакс-Украина".
Что происходит последние два года? Из-за того, что растет нелегальный рынок, темпы падения легального рынка просто невероятные: такого не было никогда в Украине, чтобы рынок легальных сигарет сокращался на 10 – 15% в год,
– говорит гендиректор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.
По его словам, потребители выбирают нелегальный рынок, потому что из-за повышения акцизов разница в цене легального и нелегального продукта значительно выросла.
70% сигарет – это низкоценовой сегмент. Это люди, которые приходят в точку продажи и спрашивают: дайте мне самые дешевые сигареты. На сегодня они получают нелегальные сигареты по 70 – 78 гривен (за пачку), когда по закону сигареты не могут стоить сегодня меньше 125 гривен,
– рассказал Барабаш.
Так, с 1 января 2026 года из-за очередной индексации акцизов легальные сигареты подорожали на 15 – 17%.
Другие незаконные бизнесы, что разоблачило БЭБ
На Львовщине местный житель занимался незаконным бизнесом, продавая коллекционные монеты за наличные без уплаты налогов. В итоге бюджет недополучил более 13 миллионов гривен налога и военного сбора. Во время обысков у него нашли рекордную выручку.
В Киеве разоблачили подпольное производство алкоголя, где подделывали известные марки, такие как Jack Daniel's, Jameson и Finlandia. Правоохранители изъяли около 50 тонн спирта и 3 тонны готового продукта, оценив стоимость изъятого алкоголя в более 15 миллионов гривен.
Сеть всколыхнула новость от журналиста о якобы "обысках" БЭБ в сети магазинов техники "Ябко".
Журналист Евгений Плинский сообщил о мероприятиях БЭБ на Львовщине, связанные с сетью, где могли изъять контрабандную технику на сумму более 100 миллионов долларов. Сеть "Ябко" ответила на обвинения.